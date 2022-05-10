原物料推升端午粽價上揚 餐飲業搶攻粽禮商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）通膨推升粽子關鍵原物料粽葉、糯米、鹹鴨蛋、豬肉漲價，餐飲業者觀察，今年粽價普遍調漲5%至10%，但因疫情升溫，端午粽禮市場商機反而較以往更熱。

端午節即將到來，餐飲市場也步入端午粽禮銷售旺季，因國內疫情升溫，許多民眾及企業原定的聚餐及戶外活動多半取消，改將經費用於採購端午粽，形成今年端午粽禮商機蓬勃，各大餐飲業者均期待端午商機能彌補疫情期間餐飲內用的營收損失。

餐飲業者觀察，受疫情及烏俄戰爭影響，通膨破表，粽子相關原物料也漲不停，例如粽葉一綑30公斤漲約新台幣1000元，糯米每斤漲30元，鹹鴨蛋每顆漲約6元，豬肉今年也漲約2成，再加上人事成本持續攀升，今年粽子價格普遍調漲5%至10%。

新天地餐飲集團表示，端午節為三大節之一，民眾為了感受過節氣氛及順應習俗，加上本土疫情持續，因此還是捨得多花費一點，宅在家過端午，集團也推出頂級海味端午粽，傳承台西海線家鄉味。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北君悅酒店今年推出多款粽禮，主攻北部地區家庭散客及大型企業客戶贈禮。君悅總經理陳隆慶表示，受疫情影響，5、6月許多企業原定內用的宴會活動取消，將預算改用於採購粽禮；除了與百貨公司合作外，今年更積極拓增線上銷售通路，與外送平台、Line禮物、票券平台及長榮航空線上購物等合作，搶攻網購贈禮市場，目標為今年粽禮業績將年增逾20%。

六福旅遊集團觀察，本土疫情升溫，民眾為減少外出用餐，開始準備居家防疫存糧，可冷凍、即蒸即食的粽子搭上防疫商機，考量民眾消費行為變化，積極布局電商平台及強化團購市場，集團推出限量百組粽禮已快速完銷，將再加碼製作。（編輯：張良知）1110510