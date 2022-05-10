列車進站音樂變好來牙膏主題曲 北捷：創意廣告

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北捷運各線原設有不同列車進站音樂，不過今天有民眾搭乘時發現，板南線、松山新店線的進站音樂變成好來牙膏主題曲。北捷說明，此為好來主動提案的創意廣告，為期一天。

台北捷運除了文湖線因多為高架車站，避免影響週邊而未設列車進站音樂外，板南線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線等都會在列車進站時，響起不同音樂。

不過，今天上午陸續有民眾通勤時發現，板南線列車進站響起的不是往常熟悉旋律，而是歌手韋禮安獻唱的好來牙膏主題曲，「以前的黑人牙膏，就是現在的好來，清新自信，叫我好來」。

有網友對此在PTT發文後掀起討論，有人認為「好不舒服喔，可以換回來嗎」、「很吵，不喜歡廣告」，也有人覺得「早上有醒腦作用」、「滿好聽的啊」，還有人說「如果是為了賺錢開冷氣，我可以接受」。

台北捷運公司說明，這是由好來牙膏主動提出的創意廣告案，也是北捷前所未有的全新嘗試，希望藉由韋禮安重新填詞編曲的廣告音樂，傳遞品牌「清新、美好」新氣象，與北捷的形象不謀而合。

北捷表示，今天一整天，板南線及松山新店線的列車進站音樂將通通都是好來牙膏主題曲，陪伴大家開啟清新美好的一天。此外，即日起至6月1日，西門站6號出口將設置好來專屬音樂通道，讓韋禮安的歌聲帶給大家愉快好心情。（編輯：李亨山）1110510