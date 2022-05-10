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九宮格匡列爭議多 教育部：請學校從寬認定防疫假
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學生確診累計突破5萬例 22縣市2021校停課

2022/5/10 18:57
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（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天公布最新統計，確診學生單日新增6118例，各級學校累計5萬1177名學生染疫；全國有22縣市、2021校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共472所園校採「全校」暫停實體課程，另有1549所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月10日下午3時25分，共5萬1177名學生染疫，包括本土5萬417例（比昨天統計增6118例）、境外移入760例（和昨天統計持平）。

以教育階段區分，大專1萬1289例（增1122本土）、高中7831例（增1134本土）、國中5515例（增708本土）、國小1萬7665例（增2039本土）、幼兒園8877例（增1115本土）。

教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張雅淨）1110510

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