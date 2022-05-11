5/14起梅雨及東北季風影響 防大雨低溫探16度

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，明天午後水氣漸增，山區防局部大雨；13日鋒面前緣愈晚雨勢愈明顯，14日起滯留鋒梅雨影響，各地防大雨或豪雨；另東北季風14日起影響，16日中部以北最冷探攝氏16度、高溫僅18度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天環境轉偏南風，整體來說較今天更溫暖；上午各地多雲，天氣較穩定，午後水氣愈來愈多，中部以北有陣雨或雷雨，各山區可能會有局部大雨發生。

黃恩鴻指出，明晚起雨勢增強，中部以北、東北部地區可能有局部大雨發生的機會；13日與明天情況類似，但因滯留鋒接近，預估愈晚降雨會愈明顯。

黃恩鴻表示，14至16日滯留鋒面影響，首先在西半部、東北部可能有大雨或豪雨，其他地區會有局部短暫陣雨或雷雨，整天感受濕涼；16日鋒面逐漸南移，降雨熱區轉至中南部及東南部，可能有局部大雨發生，北部、東北部因東北季風影響，降雨僅剩迎風面地區，較前兩天趨緩。

溫度方面，黃恩鴻提到，14日起東北季風持續影響至17日清晨，預估最冷的時間點是在16日整天至17日清晨，中部以北16日清晨夜晚低溫約16、17度，高溫也僅18、19度；17日清晨約16、17度，白天起可回溫至22度左右。

黃恩鴻說，目前預估17日之後氣溫會逐日回升，17日白天起各地天氣愈趨穩定，中南部地區回溫幅度較大。

黃恩鴻提醒，11日至13日的夜晚、清晨，在金門、馬祖地區容易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳清芳）1110511