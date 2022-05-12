8旬婦連3節椎間盤突出 內視鏡手術傷口僅1元硬幣大

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活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬（圖）表示，一名81歲高齡的阿嬤到院時，有嚴重腰痛、伴有放射痛延伸到右髖關節，右大腿到右小腿出現麻木，造成活動受限，檢查後發現，共有3處椎間盤突出（俗稱長骨刺）並壓迫神經。（院方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）一名高齡81歲、有三高的阿嬤近來劇烈腰痛、屁股痛，坐輪椅就醫，發現脊椎竟連3節有椎間盤突出，醫師採脊椎內視鏡手術，只留3個1元硬幣大的小傷口，讓阿嬤及早恢復。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬今天透過新聞稿說明，這名患者到院就醫時，有嚴重腰痛、伴有放射痛延伸到右髖關節，右大腿到右小腿出現麻木，造成活動受限，下蹲困難。

楊椒喬轉述，患者起初感覺左膝關節酸痛且有壓痛，腰部亦有酸痛及壓痛，漸漸出現放射痛伴右下肢麻木無力。雖然曾服用止痛藥和靜脈注射止痛藥，但效果都無法維持，甚至痛到坐立難安。

楊椒喬檢查發現，阿嬤分別在脊椎第三節至第四節、第四節至第五節及第五節至薦椎第一節，共有3處椎間盤突出（俗稱長骨刺）並壓迫神經，因此引起嚴重神經症狀。

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考量阿嬤高齡且伴隨高血壓、血脂異常、糖尿病等多重慢性病，楊椒喬建議以出血量少、能降低手術與感染風險的「脊椎內視鏡神經減壓術」治療；即便阿嬤有連著3處的椎間盤突出須處理，也僅留下3個1元硬幣大小、約1.5公分的小傷口，約經2小時手術，一次處理好3處椎間盤突出，讓阿嬤很快減輕疼痛。

楊椒喬說明，「脊椎內視鏡術式」能保留病患極大部分原有生理組織，術後能快速恢復正常生活，也避免傳統開放式手術對生理組織傷害多，出血量多，復原慢，感染風險高，在術後無法立即改善原先長期又痛又麻的窘況。（編輯：陳仁華）1110512