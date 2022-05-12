印度夯華語 學校與台互動多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

來自台灣的黃婉亭老師（右），12日在拉姆賈斯國際學校為學生上華語課。中央社記者林行健德里攝 111年5月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里12日專電）中華民國駐印度代表處人員今天參訪印度德里的1所國際學校，為去年參加台灣「全國火星任務競賽」活動的師生頒發獎狀；這所學校重視華語教育，與台灣多所學校互動熱絡。

印度各級教育機構近年來掀起華語熱，台灣教育水準良好、民主成就高，許多印度學校開始以台灣作為重要師資來源及師生交流的對象，位於德里的拉姆賈斯國際學校（Ramjas International School），就是其中1例。

拉姆賈斯國際學校去年11月以視訊方式參加了由東海大學等多個單位主辦的2021全國火星任務競賽，駐印度代表處副代表陳牧民、教育組組長陳立穎今天為參賽師生頒發獎狀與獎牌。

陳牧民一行抵達時，受到師生熱烈歡迎，學生們揮舞手繪的中華民國國旗，不斷以華語說著「你好」；還有曾於2018年訪台的學生，秀出泰北高中學生為他們畫的卡通肖像，說這是來自台灣珍貴友誼，令陳牧民相當感動。

頒獎儀式上，拉賈姆斯基金會會長（Rachna Pant）回憶擔任校長時訪台經驗，盛讚台校師生熱情與專業的態度；國際事務主任巴德瓦傑（Meera Bhardwaj）希望近期可以再次帶領師生訪問台灣，讓更多學生見識台灣之美。

教育部目前已在印度24所高等學府內開設台灣教育中心。在中小學部分，拉姆賈斯國際學校為台教中心學校，教師黃婉亭於2020年11月從台灣前來授課，選修的學生已達500人。

黃婉亭今天也特別帶領小學生獻唱兒歌「兩隻老虎」，展示教學成果。

拉賈姆斯國際學校與台灣泰北高中、大甲高中、文化國小等校交流密切，經常針對永續發展議題進行線上交流，疫情爆發前也曾帶領學生訪台。

陳立穎期盼華語教育在印度能從小扎根，透過國際交流，拉近雙方學生的距離，在疫情進一步穩緩後，進一步籌劃實體互訪。

除了拉賈姆斯國際學校之外，印度已有將近30所學校同意與台灣學校締結姐妹校關係，相關合作備忘錄今年3月已以異地方式完成簽署。（編輯：黃自強）1110512

中華民國駐印度副代表陳牧民（前右）12日參訪拉姆賈斯國際學校，為去年11月以視訊方式參加2021全國火星任務競賽的師生頒發獎狀。中央社記者林行健德里攝 111年5月12日