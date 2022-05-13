台生陳虹宇當選美國律師協會幹部 盼促兩地交流

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在美國聖路易華盛頓大學攻讀法學博士的台灣留學生陳虹宇當選美國律師協會法律學生部公關部長，陳虹宇期盼在一年任期中，致力提升台灣能見度並促進台美法學交流。（丹佛辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月13日

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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）在美國聖路易華盛頓大學攻讀法學博士的台灣留學生陳虹宇當選美國律師協會法律學生部公關部長，陳虹宇期盼在一年任期中，能為台灣提升能見度並促進台美法學交流。

畢業於台大國家發展研究所的陳虹宇在取得教育部「世界百大獎學金」後，赴密蘇里州聖路易華盛頓大學法學院（Washington University School of Law in Saint Louis）攻讀法學博士，並通過紐約州律師考試。

在獲美國律師協會法律學生部議會提名後，陳虹宇當選2022年新任公關部長。

陳虹宇表示，留學生要融入美國主流社會有一定難度，對於此次經由全美國199所頂尖法學院學生會會長與代表投票，獲選公關部長，感到既興奮也意外，希望在一年任期中能為提升台灣能見度與促進台美法學交流略盡棉薄之力。

陳虹宇今年暑假將透過該校Pivot 314 Fellowship計畫安排赴聖路易醫療長照新創事業實習，她也希望有機會透過自身法學專長與產業經驗，協助媒合台美在醫療和長照領域的產業合作。

駐丹佛台北經濟文化辦事處處長黃世昌昨天也特別透過視訊，恭喜陳虹宇獲此殊榮。

美國律師協會（The American Bar Association, ABA）是世界最大的自願性法律專業組織，其會員多由美國執業律師及法官組成，設有司法部、法律學生部、青年律師部、資深律師部及各法律專業領域的委員會。（編輯：林憬屏）1110513