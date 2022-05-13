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下週油價估連5降 95無鉛每公升31.6元

2022/5/13 11:50
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（中央社記者曾智怡台北13日電）本週國際油價續居高檔，中油油價平穩雙機制持續運作，預估16日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2元，為國內油價連續5週調降。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。

歐盟擬針對俄羅斯提出禁運原油的新制裁計畫，國際油價一度走高；不過，由於匈牙利等國因經濟運作依賴俄國石油，因此抗拒禁運令，抑制原油漲勢。

根據中油浮動油價公式，累算至5月12日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶104.95美元，較上週107.59下跌2.64美元；新台幣兌美元匯率為29.743元，較上週29.556貶值0.188元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4元，柴油調漲5.4元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估16日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格調降0.2元。

國內油價自4月11日起，已連續4週調降，以95無鉛汽油為例，累積降幅達0.7元。（編輯：楊蘭軒）1110513

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