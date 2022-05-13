消基會籲政府彙整快篩劑資訊 供民間進口及自購

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）消基會今天表示，國內COVID-19疫情升溫，呼籲政府參考香港處理經驗，包含由香港法定機構香港消委會協助蒐羅製作快篩劑品牌規格等資訊，並放置在網站上，以利民間進口、自購。

消費者文教基金會召開「他山之石．可以攻錯/來自香港防疫經驗的分享」記者會，做出上述建議。

消基會董事長黃怡騰說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入Omicron病毒散布的階段下，會無差別攻擊，不能掉以輕心，而早於台灣進入此疫情階段的香港，人口約600多萬人，2到5月累計就已發生118.9萬多例病例，其中74.4萬多例是核酸檢測陽性、44.4萬多例是快速測試陽性個案，疫情總死亡累計9036例，病死率為0.76%。

黃怡騰並說，香港處理方式，有3點可供台灣參考。

首先，國內目前普遍需要使用快篩劑，但供應不足，最近政府才開放廠商進口，仍在下訂運送中；香港則有4成左右是透過快篩掌握疫情，關於快篩劑，並由政府帶頭廣泛搜集全球各地政府核准的快篩劑，包含要由專業人員操作、可個人操作的種類。

黃怡騰進一步說明，香港消委會協助搜集製成資訊放置網站的快篩劑資訊，包含來自香港、中國、歐盟、美國、澳洲、新加波、澳門等地的製造商、供應商，讓民眾及廠商上網查詢後購買、進口；舉例來說，香港政府許可的快篩劑，來自歐盟有214種、美國49種、香港37種。

他表示，對照全球有上千種快篩劑，呼籲政府仿效整理資訊後上網公開，供民間運用，改善供應不足現況。

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消基會秘書長徐則鈺提醒，快篩劑提供民間進口、個人採購後，也會出現品質投訴個案，香港從1月14日到3月8日合計接獲48件申訴，樣態包含快篩劑完全無任何顯示、商品只有到期日、無生產日期等，以及價格昂貴、效期過短等，可供主管機關參考因應。

徐則鈺說，香港經驗還可供台灣參考的是，由政府發放防疫包給民眾，內含口罩、體溫計、快篩劑等。再者，香港政府普設快篩站，提供市民免費快篩服務，並設置類方艙醫院，增加8000多個床位讓民眾免費進住，由政府支應費用，疫情進而緩解下來。（編輯：管中維）1110513