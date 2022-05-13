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客庄券2.0使用期限延至5月底 加碼抽iPhone 13

2022/5/13 15:08（5/13 16:09 更新）
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「客庄券2.0」使用期限延至5月31日止，民眾只要在期限內用完並於活動官網填寫問卷將可抽大獎，且21日當天用完的前100名，還可獲贈價值新台幣500元的茶金禮盒或超商禮券等獎品。（客委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年5月13日
「客庄券2.0」使用期限延至5月31日止，民眾只要在期限內用完並於活動官網填寫問卷將可抽大獎，且21日當天用完的前100名，還可獲贈價值新台幣500元的茶金禮盒或超商禮券等獎品。（客委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年5月13日
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）客委會今天表示，「客庄券2.0」使用期限已延至5月31日止，期限內用完並在活動官網填寫問券，可抽iPhone 13等大獎，21日當天用完的前100名，可獲贈價值500元的茶金禮券等獎品。

客家委員會指出，31日以前用完「客庄券2.0」票券者，並至「客庄券2.0」活動官網（https://hakka500.tw/）填寫問卷，可抽大獎，抽獎活動的大獎包含iPhone 13、Switch及渡假村住宿券等超過500份好康獎品。

另外，21日當天前100名用完「客庄券2.0」票券的民眾，並可免抽獎獲贈價值新台幣500元的茶金禮盒或超商電子禮券。

客委會補充，可使用「客庄券2.0」票券的2900家合作店家，包含購物、美食、體驗及住宿等，還納入位於客家文化重點發展區內共40間家樂福客庄門市。

客委會提醒把握期限，做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫防護措施至「客庄券2.0」店家消費，振興客庄業者經濟景氣。（編輯：戴光育）1110513

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