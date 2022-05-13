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竹縣防疫專線量能強化 解決縣民問題

2022/5/13 16:32
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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣政府將竹縣防疫專線（03）5511287擴充至15線，今天正式上線運作，縣長楊文科表示，擴充防疫量能，協助民眾解決防疫疑問。

楊文科透過新聞稿表示，每天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續攀升，縣民的焦慮感和擔心他感同身受，防疫工作仍不能鬆懈，現階段在防疫政策調整的時機，民眾常感到困惑，因此，竹縣強化防疫專線的量能，讓民眾問題可即時獲解答。

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衛生局長殷東成表示，只要對防疫有任何問題，新竹縣民都可撥打防疫專線（03）5511287諮詢，有鑑於近來確診人數激增，防疫專線的使用率高，為盡可能降低民眾撥打電話佔線的機率，緊急委託廠商施工擴充防疫專線設備線路。

殷東成說，昨天施工時造成專線故障，暫時調配另一支專線替代，今天故障已排除，恢復（03）5511287專線服務，同時，擴充後的15線正式上線服務。（編輯：張銘坤）1110513

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