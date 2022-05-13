清冠一號、快篩製造廠商 可鬆綁加班及休假規定

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）COVID-19本土案例持續飆升，清冠一號、快篩試劑需求隨之提高。勞動部今天說，配合防疫，藥物及快篩製造廠商可適用勞基法天災、事變或突發事件規定，放寬加班工時、一例一休。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天新增6萬4972例本土病例，隨確診者及需要居家隔離、照護等對象增加，國內對快篩試劑、清冠一號的需求也日漸升高，讓廠商不得不加班生產，彌足大眾需求。

國內勞動法規針對勞工加班時數、休假等有限制規定，包含每月加班工時上限不得超過46小時、勞工每7天必須有2天休息，其中一日為例假、一日為休假日等。

但勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，疫情屬於事變，民眾對藥、快篩的需求確實提高，配合政府防疫，生產藥物及快篩等事業單位，像是製造清冠一號的中藥廠等，都可適用勞基法中的天災、事變或突發事件的特殊加班規定，放寬加班工時上限、一例一休限制。

不過，黃維琛提醒，事業單位適用天災、事變或突發事件條款後，必須完成法定程序，如果是要放寬加班工時上限，事業單位有工會必須通知工會，否則必須向地方政府備查；如果是要鬆綁一例一休規定，則必須在事後報請當地主管機關核備。

另外，黃維琛說，如果是放寬加班工時，勞工這次加班結束後下次出勤必須間隔12小時，如果是要鬆綁休假規定，工資則必須加倍發給勞工，原本暫停的休假也必須在事後7天內補假給勞工。

黃維琛指出，過去口罩、防疫物資廠商符合天災、事變或突發事件規定條件都可適用，但廠商仍須注意相關適用程序，避免勞工權益受損。（編輯：管中維）1110513