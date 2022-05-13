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台師大宣布：全校所有課程遠距教學到期末

2022/5/13 21:56（5/13 22:01 更新）
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台灣師範大學13日宣布，所有課程維持遠距教學到學期末。（中央社檔案照片）
台灣師範大學13日宣布，所有課程維持遠距教學到學期末。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北13日電）國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣師範大學日前宣布「防疫授課演練」2週，今天晚間又再宣布，所有課程維持遠距教學到學期末。

教育部於5日宣布，開放大專進行1到2週的「防疫授課演練」，「國立台灣大學系統」3校台灣師範大學、台灣大學、台灣科技大學，當天都決定9日起全校演練2週，目前仍未結束。

不過台灣師範大學今天晚間在臉書專頁發文指出，因應疫情，校內所有課程即日起維持遠距教學到期末，但沒有說明原因和詳情。

台師大教務長劉美慧晚間接受中央社電訪表示，今天傍晚與教育部開會後，校內防疫相關主管晚間做出決定，預計下週一（16日）會再召開防疫會議最後確認，但基本上就是會遠距到期末。

先前「國立台灣大學系統」3校都同步「防疫授課演練」2週，劉美慧表示，3校這次應該也會一致。中央社記者晚間詢問台大校方，台大初步表示，還沒正式決定。（編輯：陳政偉）1110513

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