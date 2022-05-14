衛星來幫忙 高市高屏溪揚塵空污改善有效

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高屏溪河川揚塵是沿岸區域主要污染PM10來源之一，高市環保局進行多項揚塵防護措施，搭配衛星及空拍圖資，從河川揚塵源頭裸露地改善，工法施作面積約10座衛武營藝術中心大小。

高雄市政府環保局指出，高屏溪河川揚塵是沿岸區域主要污染PM10來源之一，以往季節變換時西南氣流旺盛，易使河川裸露地揚起沙塵造成污染。

環保局與水利署第七河川局、南區水資源局合作進行多項揚塵防護措施，搭配衛星及空拍圖資，從河川揚塵源頭裸露地進行改善。依環保局空污與噪音防制科就鄰近沿岸的美濃、大寮測站數據，由民國100年PM10平均68.5μg/m3，下降至32.6μg/m3（大寮44.8μg/m3），有明顯改善趨勢。

環保局今天新聞稿指出，110年度透過衛星及空拍圖資匡列高屏溪裸露地約3023.8公頃，經研議多項評估並規畫執行各項裸露地改善措施，今年1至4月間執行水覆蓋、綠覆蓋、稻草蓆覆蓋、防塵網覆蓋、許可種植與疏濬工程等工法，已施作共501公頃，相近10座衛武營國家藝術中心面積大小。

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另透過衛星圖資與航空照片拍攝來驗證工法執行成效，比較今年4月最新圖資及空拍分析，高屏溪裸露程度有大幅改善，裸露地面積減少至2342.2公頃，相較110年裸露地面積，顯著降幅22.5%。

環保局長張瑞琿表示，透過與各單位協力，已降低高屏溪沿岸各區域PM10濃度，後續仍將與相關單位持續精進，在河川揚塵好發期間提前署署相關防制策略，保障高屏溪沿岸民眾良好居住環境。（編輯：孫承武）1110514