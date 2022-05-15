元智教授林智揚獲選國際工程技術學會會士

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（中央社記者許秩維台北15日電）元智大學今天表示，電機工程系教授林智揚在電機工程領域有卓越研究，更是數位版權保護技術的研究先驅，獲選國際工程技術學會（IET）4月會士（Fellow）。

元智大學發布新聞稿指出，國際工程技術學會英國總部每年針對在科學和工程技術領域中深具領導能力、重要學術成就及傑出研究貢獻的專業者頒發會士殊榮，並於每月公布獲選名單，每年僅從全世界遴選200至250名會士，獲選會士也被工程領域專業人士視為極高榮譽。

獲選國際工程技術學會4月會士的林智揚，主要研究領域包括多媒體資訊安全、大數據分析、電腦視覺、影像處理、訊號處理及人工智慧等；他也是可回復式浮水印技術與數位版權保護技術的研究先驅，並將人工智慧與深度學習應用於視訊監控、移動物偵測、行人辨識等方面。

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元智大學提到，林智揚產學經驗也相當豐富，擁有多項專利，更跨足醫學界，協助醫生透過醫學影像技術提供病患更好的服務；他帶領的「互動科技與視覺計算實驗室」在頻繁使用英語溝通對話、開會討論的訓練下，實驗室所屬的學生，已有多人前往歐美等著名學校繼續深造學習。

林智揚提到，此次獲選IET Fellow，除了感謝IET對其學術表現的肯定，以及學校的支持；而少子女化與資通領域學生人數擴編對私立大學影響很大，私立大學更要超前部署、儲備研究能量，執事者應支持並鼓勵年輕教授增進和國外學者的學術連結與合作交流，因為國際化是抵禦衝擊的唯一途徑。（編輯：方沛清）1110515