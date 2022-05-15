台南水道博物館鳳凰樹開花 雨勢難掩滿樹火紅

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）時序即將入夏，台南各處種植的鳳凰樹陸續開花，山上花園水道博物館園區一棵形態優美的鳳凰樹，每到花季常吸引大批遊客取景拍照，近日花朵雖被雨水打落不少，依然相當熱門。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南山上花園水道博物館密林區中的這棵鳳凰樹，推估應是農業局管理時期所種，已有一定樹齡，高度超過8公尺，枝葉茂盛，開花時綠葉盡落，且枝條會因花朵重量而低垂至伸手可觸及的高度，在藍天襯托下景象特別燦爛。

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文化局指出，因這棵鳳凰樹常比園區內其他新植鳳凰樹提早盛開，深受攝影愛好人士與遊客喜愛，並銜接園區內花旗木與阿勃勒花期間的空窗，萬綠叢中一枝獨秀，雖然最近受雨勢影響，部分花朵被打落地面，仍不掩滿樹火紅，甚至搭配滿地落花，更有一番景緻。

文化局表示，山上花園水道博物館整體景觀規劃以「美景不間斷」為目標，自年初開始依序會有白雪木、波斯菊、墨水樹、花旗木、風鈴木、火焰木、苦楝、鳳凰花、阿勃勒等陸續綻放，園區內並配合台南地理氣候特性，普遍種植四季皆可開花的耐熱型植物，搭配顯現優美景觀。（編輯：陳仁華）1110515