布袋港旅客服務中心啟用 滿足離島運輸觀光需求

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為提升離島客運服務，台灣港務公司耗資新台幣2.38億元新建布袋商港旅客服務中心，16日正式啟用，嘉義縣長翁章梁（前排右4）、民進黨立委蔡易餘（前排右6）等人前來祝賀並合影。中央社記者蔡智明攝 111年5月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）台灣港務公司為滿足日益增多的離島觀光與客運需求，以2年時間新建布袋商港旅客服務中心在今天啟用；排除COVID-19疫情影響，港務公司預估未來每年客運量會超過50萬人次。

為提升離島客運服務，台灣港務公司耗資新台幣2.38億元新建布袋商港旅客服務中心，歷經2年工期於今年3月完工試營運，今天在布袋國小學生太鼓聲中正式啟用，交通部次長祁文中、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘與地方人士皆來祝賀。

祁文中接受媒體聯訪表示，服務中心以海洋、船舶為意象，建構舒適、友善的旅運空間，具國際級水準，期許未來國內其他商港都能以此為範例。

祁文中也指出，國內旅遊日益暢旺，未來布袋港不只服務布袋到澎湖航線的旅客，甚至可成為嘉義縣海岸線新景點，帶動地方繁榮。

台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮簡報時表示，民國108年布袋港客運量達到59萬人次，是近5年最高峰，109、110年疫情影響，旅客數下降，長期預估將繼續成長，每年客運量會超過50萬人次。

王錦榮說，布袋港旅客服務中心面積5050平方公尺，可容納2000人，設有愛心售票櫃檯、通關設施、候船室、親子候船區、智慧廁所、ATM、自動防疫門、商業空間與藝文空間，並預設免稅商品提貨區。

布袋港為台灣本島到澎湖距離最短的港口，客運船航季為每年3月下旬至10月中旬，主要客源是布袋至澎湖觀光遊客及澎湖返鄉旅客。（編輯：陳仁華）1110516

台灣港務公司為滿足日益增多的離島觀光與客運需求，新建布袋商港旅客服務中心，16日正式啟用，交通部次長祁文中（中）、嘉義縣長翁章梁（右2）與民進黨立委蔡易餘（右1）等人皆前來祝賀。中央社記者蔡智明攝 111年5月16日