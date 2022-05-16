疫情升溫 外籍漁工搭機前PCR鼓勵加做快篩

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會漁業署今天表示，疫情升溫，已公告更新「境外僱用非我國籍船員搭機入境防疫措施注意事項」，外籍漁工除搭機前2天除須做PCR檢測，並鼓勵搭機前6小時再做快篩。

行政院農業委員會12日公告「境外僱用非我國籍船員搭機入境防疫措施注意事項」，即日起施行。

漁業署副組長陳汾蘭接受中央社記者電話訪問時說明，有鑑於疫情持續變化，國內這波疫情又在升溫中，因此公告上述事項，主要是述明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情PCR檢驗報告日期的認定，參照衛福部疾管署最新公告，藉此表述即時跟進滾動式規定，不再於細節異動時重新公告。

陳汾蘭舉例，之前外籍漁工搭機來台前3天要做PCR檢驗，之後含迄今已更新為搭機前2天，伴隨此變動，去年11月間原本規定來源國仲介最晚在外籍漁工搭機前2天下午3時前，須將PCR檢測為陰性的報告等資料，以電子郵件提供給漁業署，也已更新為最晚應於搭機前1天中午12時前完成相關資料提供。

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她再舉例，上述公告應注意的規範還包含來台的外籍漁工至少要完成2劑疫苗施打（嬌生Johnson & Johnson則至少施打1劑），但完成3劑施打優先聘用。仲介招募人力應避開來源國疫情嚴重地區。又為了疫調需要，台灣仲介及船主應配合政府人員的調查、詢問，不得規避、妨礙及拒絕。

陳汾蘭重申，如果違反公告內容，將依遠洋漁業條例第42條第2項規定，處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得廢止仲介資格及沒入保證金。（編輯：管中維）1110516