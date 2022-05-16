教團籲中小學暫停實體課 教部：因地制宜較務實

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（中央社記者許秩維台北16日電）本土COVID-19疫情持續，有教團呼籲全國中小學統一暫停實體課。教育部今天表示，先前已提供學校彈性作法，因應疫情調整授課方式，各縣市因地制宜是比較務實的方式。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，立法院法制局日前提出研究報告，建議高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末的可行性，避免短期內反覆停課、復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

全國高級中等學校教育產業工會今天也發布新聞稿指出，有鑑於確診人數持續攀高，混成教學亂象百出，呼籲教育部讓各縣市實施全校遠距教學，疫情最高峰的2週，高中應暫停2至3週實體課；國教行動聯盟也發布新聞稿，呼籲教育部儘速宣布全面停止高中以下學校的實體課程，待疫情趨緩再恢復。

教育部主任秘書廖興國今天在國中會考防疫措施說明記者會中表示，5月8日發布調整後的校園實施授課方式，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程的規定。

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廖興國舉例，例如教職員工確診人數增加，導致課務運作發生困難，學校可採取遠距教學等方式調整授課；家長如基於防疫目的，為子女向學校請假，學校也可審酌個案，從寬認定防疫假，不納入出缺席紀錄，也不扣減學業成績。

對於教團呼籲高中以下學校全面暫停實體課，廖興國指出，先前公布的調整授課方式，已提供學校因應疫情的彈性作法，由於各縣市疫情狀況不同，因地制宜是比較務實的處理方式，若全國統一停課，有些縣市疫情並不像雙北那麼嚴重，可能影響到學生受教權益。（編輯：卞金峰）1110516