魚翅進口強化源頭管理 違規輸入初犯最高可罰15萬

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）漁業署今天表示，已公告「魚翅進口應遵行事項」，規範進口魚翅為原產國出口者、非原產國出口者須提供證明文件，強化源頭管理，避免IUU魚翅流入，初犯可能重罰最高額15萬元。

農委會依據「漁業法」第44條第1項第9款，於12日公告修正「魚翅進口應遵行事項」，當天起生效。

農委會漁業署養殖漁業組組長陳建佑接受中央社記者電話訪問時說，這是為了落實永續而做的修正，比以往的規定更具體，藉由強化魚翅進口的源頭管理，防弊IUU（非法、未報告及不受規範）漁業行為的魚翅流入。

陳建佑舉例，當「進口之魚翅為原產國出口者」，進口魚翅的廠商提出申請時，應將捕獲該批魚翅的漁船船籍國政府核發的漁業證照影本、船舶總噸位文件影本，以及載明鯊魚漁獲相關資訊的合法捕撈證明、卸魚聲明或其他證明文件影本，傳至農委會簽審通關共同作業平台，並應經中華民國駐外使領館、代表機構、商務機構或中央主管機關派駐的人員驗證。

還有國外出口商自捕獲漁船購得魚翅的交易證明文件，也要上傳前述作業平台，而且這些文件正本要送交中央主管機關。

陳建佑指出，若是「進口之魚翅非原產國出口者」，要上傳前述作業平台的文件，包含經最後出口驗證的魚翅漁獲證明書、最後出口國開具的再出口證明書，以及經2個以上國家進口後再出口者，應另檢附最後出口國驗證前各出口國的再出口證明書；並要將以上文件正本送交中央主管機關。

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他表示，公告內容也規定捕獲進口魚翅的漁船，若有相關情形之一，將不核准進口，例如經各洋區的區域性漁業管理組織（RFMOs）提列於IUU名單時。

關於違規情事確認時，陳建佑說，違反上述公告內容，將以「漁業法」第65條開罰，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；實務上過去初犯罰3萬元，但今後將視違規案件漁獲重量、金額等實況，根據比例原則開罰，初犯不一定罰3萬元，可能大於3萬元，甚至最高額15萬元。（編輯：張雅淨）1110516