學生確診單日新增近萬例 22縣市2102校停課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北16日電）教育部今天公布最新統計，確診學生單日新增9561例，各級學校累計9萬1509名學生染疫；全國有22縣市、2102校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共313所園校採「全校」暫停實體課程，另有1789所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月16日下午4時，共9萬1509名學生染疫，包括本土9萬734例（比昨天統計增9557例）、境外移入775例（比昨天統計增4例）。

以教育階段區分，大專1萬9166例（增1199本土、增1境外）、高中1萬4753例（增1763本土）、國中9856例（增1032本土、增1境外）、國小3萬875例（增3214本土）、幼兒園1萬6859例（增2349本土、增2境外）。

教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張雅淨）1110516