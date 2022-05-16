更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

學生確診單日新增近萬例 22縣市2102校停課

2022/5/16 19:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北16日電）教育部今天公布最新統計，確診學生單日新增9561例，各級學校累計9萬1509名學生染疫；全國有22縣市、2102校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共313所園校採「全校」暫停實體課程，另有1789所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月16日下午4時，共9萬1509名學生染疫，包括本土9萬734例（比昨天統計增9557例）、境外移入775例（比昨天統計增4例）。

以教育階段區分，大專1萬9166例（增1199本土、增1境外）、高中1萬4753例（增1763本土）、國中9856例（增1032本土、增1境外）、國小3萬875例（增3214本土）、幼兒園1萬6859例（增2349本土、增2境外）。

教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張雅淨）1110516

延伸閱讀
學生確診單日新增5881例 22縣市2042校停課學生確診單日增2676例創新高 22縣市1600校停課學生確診新增2本土4境外 累計1390人染疫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族