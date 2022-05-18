原料成本有壓 南港輪胎5月調漲4％至8%

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（中央社記者賴言曦台北18日電）受國際原料、航運運價上漲影響，國內輪胎業者南港表示，5月將調漲4％至8％。其餘如正新、建大等輪胎業者，今年初也已陸續宣布調漲價格。

南港輪胎表示，因應橡膠、鋼絲等原料價格走揚，5月規劃調漲國內輪胎價格4%至8%，此前外銷市場已依情況先漲5%至8%，後續不排除視原物料價格行情持續調整價格。

正新輪胎指出，由於國際原料大漲，正新先前已公告5月將調漲輪胎價格，漲幅約3%至8％，不過由於國際原油價格浮動，這波漲價還沒有完全反映成本壓力。

建大表示，今年初已經有一波調漲，最近則因為原料大漲，必須調漲部分品項售價，但漲幅因市場區域及產品不同而有別。

南港今年第1季合併營收新台幣18.04億元，年減18.01%，稅後淨損2.93億元，年減243.46％，每股虧損0.35元。

正新今年第1季合併營收為247.78億元，年減10.11％，稅後盈餘13.74億元，年減24.22％，每股稅後盈餘（EPS）0.42元。

建大今年第1季營收94.49億元，年增10.33％，稅後淨利1.87億元，年減72.58％，EPS 0.21元。（編輯：郭無患）1110518