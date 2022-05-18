門諾攜手北榮 盼提升東部醫療及學術品質

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）提升東部地區醫療及學術品質，花蓮門諾醫院今天與台北榮總簽署合作意向書，門諾指出，花蓮因地理位置、交通等因素，人才招募不易，與台北榮總合作可獲得橫向支援。

門諾醫院發布訊息表示，與台北榮總簽署合作意向書，未來將朝「醫療合作」、「醫師人力支援」、「人才培訓」、「學術交流」、「新藥臨床試驗」等多面向合作推展，強化專業醫療服務的廣度與深度，為守護東部民眾健康共盡心力。

門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，此項合作意向的簽訂，不只是醫療、學術等方面的合作，最大的受惠者是花蓮鄉親。

門諾醫院院長吳鏘亮說明，自2012年起便與北榮開啟合作的機緣，包括北榮體系至門諾醫院進行婦產科手術指導、鳳榮體系2016年至2017年支援門諾醫院急診值班、以及2014年至今門諾醫院支援鳳榮眼科門診、2018年至2021年門諾醫院陸續支援鳳榮、玉榮老醫科、神經內科以及血腫科門診。

吳鏘亮說，花蓮因地理位置、交通等因素，人才招募不易，與台北榮總合作，獲得橫向支援，對門諾來說，確實是一大助益。

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台北榮民總醫院院長陳威明曾在花蓮鳳林分院服務2年，他說，親身感受偏鄉醫療資源不足及面臨的限制與挑戰。為縮短城鄉醫療差距，特別於今年4月親至北榮玉里分院示範「微創人工膝關節置換手術」，希望藉此讓更多優秀醫療人才願意至偏鄉服務。

陳威明指出，他上任時便提出五好目標，其中一個好就是「與人共好」，要與台灣各地醫療體系合作，今天就是實踐的機會。此次簽訂合作意向書，除希望可以提升花蓮地區醫療及學術品質，充分運用雙方各項資源，更期盼縮短城鄉醫療差距，為台灣醫療環境盡心力。（編輯：謝雅竹）1110518