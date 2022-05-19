從郵遞區號最後一碼鄉下到哈佛 黃正德籲跨領域

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（中央社記者陳至中台北19日電）獲選教育部「玉山學者」的黃正德，出生於郵遞區號最後一碼的富里鄉，一路走到美國哈佛大學，他近日受台師大邀請將對畢業生演講，呼籲廣泛接觸各領域，發展解決問題的能力。

台師大今天發布新聞稿指出，黃正德於2021年獲選為教育部玉山學者，受文學院延攬任教。長年旅居美國的他日前返台，將於21日上午在畢業典禮上對學生演講，主題是「從98343到02138」，第一個數字代表著他出生的花蓮縣富里鄉，983是台灣郵遞區號的最後一碼，第二個數字則是哈佛大學的郵遞區號。

黃正德指出，做為一個鄉下學童，他一路上遇到很多貴人，老師們用「啟發式」的教學，讓他對英文產生興趣，後來在台師大英語系奠定語言學研究的紮實基礎，更一路越走越遠，抵達地球另一端的美國當教授。

黃正德是村子裡第一個上大學的孩子，多年執教下來，他對教育有一番見解，認為大學應盡量給學生接觸各個領域的機會，任何領域的學習都要注重邏輯思考和研究方法，以便增加學生在畢業以後解決新問題、迎接新挑戰的能力。

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根據台師大提供的資訊，黃正德的學術貢獻在於提出具跨域應用的語言學理論，在句法學、句法語意介面及漢語語法的論點，受學界廣泛引用。他的博士論文研究「句法移位及其限制」，後來成為美國知名學者杭士基（Noam Chomsky）屏障體系的靈感來源，至今仍為學界津津樂道。

台師大日前已宣布遠距教學到學期末，今年畢業生4092人，畢業典禮因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）降載，限制1200個名額，也不開放家長入場，但可分散到校內場地看同步實況，或在家看網路直播。（編輯：管中維）1110519