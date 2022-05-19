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疫情延燒乘客減6成 阿里山林鐵部分班次停駛

2022/5/19 15:16（5/19 16:11 更新）
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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）COVID-19疫情延燒，阿里山林鐵乘客數減少6至7成，自5月21日起，每週六日的檜來嘉驛列車、不對號中興號列車以及主題列車，均停駛至6月底，平日的對號列車照常行駛。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天告訴中央社記者，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，阿里山林鐵遊客搭乘意願降低，目前僅剩3至4成遊客搭乘。

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因此，阿里山林鐵自21日起，每週六、日嘉義至北門車站區間的檜來嘉驛列車，以及嘉義至奮起湖車站區間的不對號中興號列車，均停駛至6月底；另阿里山林鐵每季均規劃不同遊程的主題列車，為避免染疫風險，6月1、15、29日3梯次主題列車也停駛。

周恆凱指出，阿里山林鐵（嘉義至十字路）的阿里山號對號列車，平日週一至週五、每日1班次，以及每週六日、每日2班次對號列車照常行駛。林鐵7月班次將視疫情發展狀況再行檢討調整。（編輯：陳仁華）1110519

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