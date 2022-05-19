新北議會 綠籲市府停課、藍喊話中央定統一標準

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（中央社記者沈佩瑤新北19日電）COVID-19疫情延燒，新北市議會國、民兩黨團今天紛紛針對停課議題召開記者會。民進黨團籲新北市應立即停課，國民黨則喊話中央制定統一停課標準。

對此，新北市政府教育局表示，高中以下學校落實風險評估，6月底前彈性授權因校制宜，視風險高低調整班級或全校授課模式，採取實體、線上及同步或非同步分流教學。

新北市議會民主進步黨團下午在議會召開記者會，黨團總召陳啟能指出，市長的責任是顧市政，校長的責任則是顧校園，防疫工作當然是市長要承擔，請侯友宜拿出魄力，該承擔的責任就必須承擔。

副總召李倩萍表示，專家學者預估未來一週將是全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期，台北市已經宣布23至27日期間停課，雙北共同生活圈，請侯友宜不要把責任丟給校長。

記者會發生小插曲，黨團書記長廖宜琨發言前接到學校通知將停課，請去接小孩。他忍不住嘆氣說，這就是家長現況，他的工作時間彈性，但一般上班族哪有辦法這樣臨時有空，請市府拿出對策。

隨後新北市議會中國國民黨團也召開記者會，喊話「中央卸責無擔當、地方變成夾心餅乾」。黨團書記長廖先翔表示，現在疫情持續高峰，停課是所有家長最關心議題，重點在於政策制定要有完善配套措施。

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廖先翔認為，民進黨團收到民眾陳情，不應該去要求市府，而應該去要求中央制定一致性標準讓地方遵循，就像去年全國3級警戒，當時也是雙北疫情較為嚴峻，但3級警戒是全國性的行政命令。

議員江怡臻分享經驗表示，身為2個孩子的媽媽，她也深陷停課、復課不停的焦慮中，小孩去上學又怕互相傳染，就算小孩在家，因為是雙薪家庭，完全無後援，到底要停課還是上課，讓家長心情複雜，呼籲中央制定統一標準，不要把球丟給地方。（編輯：張銘坤）1110519