嘉縣高中以下學校 23日至29日暫停實體課程

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣政府預估未來一週COVID-19疫情將進入高峰期，考量學生與確診者有交叉感染疑慮，今晚決定23日至29日高中、國中、國小和公立幼兒園暫停實體課程一週，改採遠距教學。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，嘉義縣5月1日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數44人，今天增加到單日666人確診，國中小及幼兒園5月10日至18日學生確診總數為391人，考量確診人數持續攀升，為避免學生在校有交叉感染疑慮，縣府今晚開會討論因應。

縣府表示，會議決議高中、國中、國小、公立幼兒園23日至29日，暫停實體課程，改採遠距教學。但考量偏遠及特偏學校學生人數較少，染疫風險較低，同意授權學校維持實體課程。

另外，停止實體課程期間，國小及幼兒園家長如有特殊需求，學校仍應提供學生照護和午餐服務並落實防疫工作。經濟弱勢學生無法到校者，午餐供應以餐券發放補足。

縣府強調，因應遠距教學實施，學生如有線上學習設備需求，請向學校提出申請借用。建議補習班及課照中心改採線上教學，但有需實體教學者，應確實落實各項防疫工作。（編輯：謝雅竹）1110519