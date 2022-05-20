桃機招22名新血迎疫後航空復甦 起薪36K至60K

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北20日電）迎接疫後航空業復甦，桃園國際機場公司今天宣布將招募22名新血，包含消防員、電機人員及身心障礙類行政人員，起薪新台幣3萬6510元至6萬860元，6月1日起至6月20日開放報名。

桃機公司發布新聞稿，將招募18名消防員、2名電機人員及2名行政人員（身心障礙者），起薪為新台幣3萬6510元至6萬860元，6月1日至20日以郵寄方式報名，歡迎對航空產業及機場經營具使命感與熱情好手加入機場公司行列，共同迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後航空業復甦。

桃機公司說，桃園機場擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，符合國際民航組織（ICAO）消救能量等級第10級。這次消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上，甄試共分為體能、筆試及面試，起薪3萬6510元。

消防人員體能測驗7月15至16日舉行，包括跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿5項，通過體能測驗者後續尚有筆試及面試，筆試科目為國文、消防與災害防救法規概及火災學概要。

新招募的電機助理工程師需有4年以上相關工作經驗，筆試科目為公文寫作、電路學及政府採購法，需配合機場營運24小時輪班，起薪6萬860元。甄選採筆試與口試2階段，筆試與面試時間分別是8月13日及9月16日。

另為保障身心障礙者工作權利，打造友善職場環境，桃機公司這次招募包含身心障礙類行政人員，大專以上學歷不限定科系、無須相關工作經歷、多益450分以上即可報考，起薪3萬6510元。

桃機公司分別於2021年、2019年獲1111人力銀行票選為幸福企業；2020年獲CHEEERS雜誌「新世代最嚮往企業調查」中，入選TOP100企業。（編輯：郭諭儒）1110520