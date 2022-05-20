桃市府：居隔單線上下載系統建立中 完成後公布

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（中央社記者葉臻桃園20日電）中央今天宣布推出新系統，數位證明平台25日起也開放申請「接觸者隔離證明」；桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，市府也正在建立居隔單的線上下載系統，完成後會公布。

桃園市今天新增1萬1684例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，王文彥下午主持疫情說明記者會時表示，65歲以上確診者有稍微增加，會再關切，也呼籲疫苗要接種完整。

王文彥表示，明天在社區接種站有高端及莫德納疫苗接種服務，下週若順利取得疫苗，預計會進行BNT及莫德納的疫苗接種服務，確切時間將在23日公告。

王文彥也說，目前還有很多人在衛生局、衛生所外排隊申請居隔單，今天中央有公布很多請假方法，民眾可多加利用，不一定要用居隔單。

王文彥說，中央今天宣布推出電子居隔單新系統，25日起「數位新冠病毒健康證明」平台也新增「接觸者隔離證明」申請；桃園市政府也正在建立居隔單的線上下載系統，完成後會公布。

針對桃園市一名76歲吳姓婦人，18日晚間快篩陽性，服用化痰藥NAC後沒多久死亡。王文彥表示，止咳化痰藥是處方用藥，要由醫師來處方。

王文彥說，據他所知，這款化痰藥沒有危及生命的副作用，這名吳姓婦人初步診斷的死因是心肺衰竭，若要和藥物有關聯，仍需要其他證據；仍呼籲民眾要止咳化痰，要由醫師診治開藥。（編輯：張銘坤）1110520