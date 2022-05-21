國4豐勢交流道東行出口 5/30開放通車

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（中央社記者余曉涵台北21日電）高公局今天表示，國道4號豐勢交流道東行出口匝道將從30日上午11時開放通車，提供民眾從國道快速連結台3線進入豐原、石岡、新社、東勢、和平等地區的便捷路徑。

交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，后豐交流道至豐原端路段（14K-18K），因國道4號豐原潭子段新建工程施工需拆除豐原端進出口改建為豐勢交流道，從民國108年6月17日起進行封閉，東西行車輛均改由后豐交流道上下，其中豐勢交流道西行入口匝道已於去年11月26日開放通車。

高公局說，東行出口匝道20日完成通車勘驗，將積極處理相關缺失改善及通車前交通維持轉換作業，預計30日上午11時提前開放通車，屆時前「東出臨時鋼便橋匝道」，也將功成身退進行封閉拆除。

配合通車作業，高公局表示，國道4號后豐交流道區至東出臨時鋼便橋匝道路段，預計23日起至通車前，將進行夜間交維封閉，以辦理通車前交通維持相關設施轉換，請用路人行駛本路段配合改道並注意速限、小心駕駛。

此外，通車後進行「東出臨時鋼便橋匝道」拆除時，行經該路段包括平面國豐路東行方向，請遵守相關標誌牌面指引，確保行車安全。

高公局說，豐勢交流道東行出口匝道通車後，將完整恢復國4豐原端原有的交通運轉功能，縮短用路人前往山城地區約15到20分鐘車程。

整體豐原潭子段工程建設，高公局說，仍以今年底達通車目標努力，希望如期完成後，帶動大台中豐原潭子段沿線地區全面發展及提升生活品質。（編輯：方沛清）1110521