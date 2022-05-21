國中會考屏東207人備用試場應考 縣府加強清消

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111年國中教育會考21日起一連兩天登場，首日屏東考區6320名考生中，有207人因居家隔離或發燒等因素，啟動26間第二類備用試場應考，縣府將持續加強考場清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月21日

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）國中會考今天登場，屏東考區因確診缺考增至152人，將進行補考，另有207人因居家隔離或發燒等因素，啟動26間第2類備用試場應考，縣府將連續3天加強考場清消作業。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，國中會考首日登場秩序良好，屏東考區共有6320名考生，分別在全縣10個考場應試。共計有152人因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無法如期應試，將在6月4日及5日補考。

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教育處指出，另有207名考生因居家隔離、自主防疫、現場因發燒、呼吸道疾病等具感染可能考生，啟用26間第2類備用試場，無論症狀是否消失或減緩，明天考試仍於備用試場應考，考後引導考生儘速就醫治療並加強試場消毒。

縣府表示，昨天環保局進行考場清消作業，今天考試結束後會再度進場，相關防疫措施將持續至明天會考結束，讓考生及家長安心。（編輯：郭諭儒）1110521