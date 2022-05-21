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學生確診增5128例 全國2530校停課

2022/5/21 19:11（5/21 20:06 更新）
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教育部21日晚間公布最新確診學生統計數據，目前國內各級學校累計達12萬9327名學生染疫，其中12萬8743例為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月21日
教育部21日晚間公布最新確診學生統計數據，目前國內各級學校累計達12萬9327名學生染疫，其中12萬8743例為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月21日
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（中央社記者陳至中台北21日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增5128例，各級學校累計達12萬9327名學生染疫，全國共2530校全校或部分班級暫停實體課程。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國111年1月1日到111年5月21日下午5時30分為止，共12萬9327名學生染疫，其中12萬8743例是本土案例（較昨天統計增5128例），584例是境外移入（較昨天統計未新增）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共387校全校暫停實體課程，2143校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。（編輯：陳政偉）1110521

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