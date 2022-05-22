台鐵工會端午不加班擬備而不用 其他國定假日保留

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圖為台鐵因應工會五一不加班活動臨時機動開行區間車，在台北車站停靠時，列車長在車尾等候乘客上下車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣鐵路工會發起的端午節不加班活動，超過9成駕駛連署，但因交通部釋出善意，工會擬備而不用，但中秋、國慶及年底九合一選舉日的不加班仍保留，視交通部兌現承諾情況決定。

台鐵工會理事長陳世杰今天接受中央社記者訪問表示，上週台鐵舉行勞資會議，交通部釋出善意，勞資雖還未達成共識，但有進展，工會25日將邀請常務理事、15個分會的理事長及全國火車駕駛產業工會主要幹部開會，討論端午節不加班的計畫是否備而不用。

陳世杰說，工會從未反對台鐵公司化，但希望多聽員工聲音，其中最重要的安全部分，工會要求未來台鐵公司的「安全委員會」要有基層員工參與，已獲交通部同意，但還有公司化16項子法仍待研擬，工會將視交通部兌現承諾的情況，再決定中秋節、國慶日及11月26日九合一選舉投票日的不加班是否實施。

台鐵18日舉行公司化勞資協商會議，勞動部次長王安邦、交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微、台鐵工會代表都出席，會議由下午3時持續至19日凌晨結束，協商項目包括「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」進行討論與協商。

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交通部長王國材上週接受媒體聯訪時表示，贊成基層員工參與台鐵董事會設立的安全委員會，另仍待研擬的16項台鐵公司化子法，涉及勞動條件改變，交由台鐵與工會協商；另台鐵公司化的資產配置，交通部會尊重台鐵與工會協商的結果。

針對台鐵工會提出包括基層人員及關鍵技術人員薪資相對比民間低，另主管加給少，沒有人願意擔任主管的問題，王國材也說會交由台鐵與工會討論，只要工會提出是合理的，交通部都會支持。（編輯：張芷瑄）1110522