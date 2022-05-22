傳管中閔、蘇慧貞辭文大董事 教部：未收到公函

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（中央社記者陳至中、許秩維台北22日電）媒體報導，中國文化大學董事管中閔、蘇慧貞近日雙雙辭去職務。教育部今天晚間表示，目前尚未收到董事會函報，如果董事出缺，應依法補選。

文化大學董事會於今年初改選，台灣大學現任校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞被列入新董事名單，當時教育部還花了一段時間釐清法規和程序，確認文大董事是非營利團體職務，屬於國立大學校長可以兼職的範圍，才同意兩人擔任董事。

不過管中閔、蘇慧貞當上董事沒多久，聯合新聞網今天報導，兩人已請辭，辭職信已寄到董事會，傳與法律爭訟案、文大欲租賃台北市區大樓做新校區等事有關。

中央社記者向蘇慧貞求證，蘇慧貞透過文字回應，證實請辭文大董事一職確有其事，至於為何請辭，蘇慧貞則未多做說明；台大校方回應，相關事宜請詢問文大董事會，記者也嘗試聯繫管中閔和文大董事長陳泰然，但至截稿前未能取得兩人的說法。

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教育部今天晚間以文字回應中央社指出，目前尚未收到文大董事會函報管中閔、蘇慧貞辭職。如果學校董事在任期中請辭出缺，董事會應依「私立學校法」第26條第1項規定補選，並將董事請辭與補選情形報到教育部核定；同法第27條第1項也規定，任期中補選的董事，都以補足原任者的任期為限。

另外，文化大學從去年11月起，由王淑音擔任代理校長至今，董事會仍未遴選出新校長。教育部指出，私校法規定需在出缺6個月內遴選和聘任，未在期限內遴選，主管機關會命董事會在3個月內重新遴聘。（編輯：張雅淨）1110522