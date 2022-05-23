五專優先免試入學報名開跑 43校提供1.6萬名額
2022/5/23 11:41
（中央社記者許秩維台北23日電）111學年度五專優先免試入學自5月23日至27日受理報名，今年有43所技專參與，提供1萬6355個名額，免試生可網路選填跨校跨科（組）30個志願。
技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，111學年度五專優先免試入學管道招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，應屆畢業生以國中集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者，以個別網路報名。
111學年度五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」、「國中教育會考」、「志願序」等項目。
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今年五專優先免試入學招生管道有43所技專校院、190個科（組）參與，提供1萬6355個名額（含原住民等7類特種生名額）；報名的免試生可網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。
技專校院招生委員會聯合會表示，就讀五專前3年提供免學費優惠，可減輕學生的就學負擔；五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校也提供學習專業技能的最佳環境，希望讓學生達到畢業即就業。（編輯：管中維）1110523
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