海洋學者評比 中山大學陳鎮東獲亞洲第1、世界第8

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）中山大學海洋科學系教授陳鎮東，專長為海洋碳化學，研究足跡遍及三大洋，為全球變遷議題研究先驅，在最新全球海洋科學領域學者排名數據中，榮獲亞洲第1、世界第8。

國立中山大學今天發布新聞稿指出，這項排名的評比對象為全球1萬6540名海洋學者，根據綜合指標看終身成就，須有長時間論文發表，而非單一論文篇數或引用次數多寡，被學界認為是較客觀的評比；海洋科學系特約研究講座教授陳鎮東從多名頂尖學者中脫穎而出，榮獲亞洲第1、世界第8。

中山大學指出，陳鎮東40多年來以結合科學研究與人文探討為研究目標，對全球海洋科學研究貢獻卓越。在1970年代「全球變遷」概念尚未成形時，他聽從指導教授建議另起爐灶，選擇發展新領域「海洋碳化學」，意外成為全球變遷議題先驅，待相關研究課題受到全球關注時，陳鎮東已能代表台灣在國際科研佔有一席之地。

自美國博士班畢業，陳鎮東先在美國任教7年，參與了和前蘇聯合作的科學團隊，成為有史以來第一批踏上凜冬時節南極海域的科學家，也與蘇聯研究船合作，以台灣科學家之姿到日本海從事研究，卓越表現也成為台灣第一位獲象徵生態學界最高殊榮的日本「生態學琵琶湖獎」得主。

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對於獲獎，陳鎮東謙遜表示，與自己有關的論文中，由他領銜或擔任通訊作者的論文，多是助理和學生做出的成果，因此這是整個研究團隊的成功。他也感謝中山大學營造研究環境，自1985年應聘回國任教，研究經費未曾中斷，且團隊穩定，有2名助理跟著他超過30年，對實驗室、學校行政環境嫻熟，自己才能心無旁騖埋首研究。

針對未來研究規劃，陳鎮東表示，關注全球變遷問題得看長期數據變化，為此研究團隊監測龜山島熱泉、南灣珊瑚礁，定時採樣，經年累月保存很多數據與資料，正好重新回頭檢視、比較、歸納、寫文章。他說，「只要團隊願意留下，研究經費還可以申請，還有沒做完的研究工作，仍然保有熱忱，就會繼續工作」。（編輯：陳仁華）1110523