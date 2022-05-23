下半年旅遊振興方案 觀光局：已爭取經費規劃

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業，有業者反映訴求未獲回應。觀光局今天表示，疫情可望趨緩，曙光很快將再現，已向行政院爭取經費，規劃下半年旅遊振興方案。

交通部觀光局發布新聞稿表示，近期因民眾自主防疫，減少移動及旅遊，對觀光產業造成嚴重衝擊，依中央流行疫情指揮中心及防疫專家推估，COVID-19疫情於下半年可望趨緩，曙光很快即將再現，觀光局已向行政院爭取經費，規劃下半年旅遊振興方案。

有關觀光旅遊業者關注的重啟國際觀光旅遊，觀光局表示，由於國境開放時程由疫情指揮中心評估，觀光局提前為國境解封預作準備，已多次召開旅行業辦理入出境團遊準備會議，邀集公協會及業者討論，並研議「接待出入境團體旅客指引（草案）」，將儘速陳報指揮中心。

另為協助相關從業人員瞭解疫後旅遊生態改變及具備防疫觀念，觀光局已舉辦「旅行業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，後續並將鼓勵各觀光公協會自行辦理講習或培訓課程，因應疫後旅遊市場需求。

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觀光局指出，自民國109年起即配合行政院，陸續辦理觀光旅遊業薪資及生計費用補貼、各項紓困補助、觀光產業融資貸款及利息補貼，共已投入新台幣400餘億元。

觀光局表示，為持續協助觀光旅遊產業，特將國旅券執行結餘款，續辦「獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點」至6月30日。其餘如促進旅行業發展方案、產業品質提升計畫、貸款寬限期展延以及從業人員訓練等協助觀光業措施，也持續執行中。（編輯：張雅淨）1110523