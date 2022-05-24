新店碧潭堰 毛蟹大軍逆流而上

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新店碧潭堰近來出現毛蟹大軍逆流而上的壯觀場景，專家解說，毛蟹於淡水海水交界處產卵並在海水中長至幼蟹後，便開始溯河至上游新店溪成長至成蟹，再回到海裡產卵。

新北市政府水利局今天發布新聞稿，水利局於新店溪碧潭堰周邊辦理環境改善工程，近來觀測到出現密密麻麻的小毛蟹，經工程及生態團隊研討對策，利用工地現有麻繩鋪設，沿著墩柱的側壁拉過堰頂的圍堰，為小毛蟹打造一條回家的攀爬通道。

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和水利局合作的生態專家、清華大學生命科學系教授曾晴賢指出，毛蟹需要生長在良好水質中，近日大規模現身新店溪，反映淡水河及新店溪已逐漸改善水環境，重現生命搖籃的河川復育力。

曾晴賢表示，毛蟹於淡水海水交界處產卵，約2週孵化後於海水生活，直到長至幼蟹後便開始在淡水河感潮河段成長半年，再藉由4、5月雨水較多時逆流而上，至新店溪上游成長至成蟹，再回到海裡產卵，完成生命傳遞與物種延續的傳承。（編輯：李錫璋）1110524