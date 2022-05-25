學生確診單日新增8009例 22縣市6175校停課
2022/5/25 19:05（5/25 19:47 更新）
根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表最新數據，自111年1月1日至5月25日下午3時25分，全台累計已有15萬9770名學生染疫。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月25日
（中央社記者許秩維台北25日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增8009例，各級學校累計達15萬9770名學生染疫，全國共6175校全校或部分班級暫停實體課程。
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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自今年1月1日至5月25日下午3時25分，共15萬9770名學生染疫，其中15萬9146例是本土案例（較昨天統計增8001例），624例是境外移入（較昨天統計增8例）。
另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共5588校全校暫停實體課程，587校部分班級停課，合計6175校採取全校或部分班級暫停實體課程，涵蓋全台22縣市。（編輯：陳政偉）1110525
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