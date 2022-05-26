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疫情未歇 嘉縣高中以下遠距教學延至6/5

2022/5/26 15:48
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣府今天表示，因應疫情嚴峻，高中以下學校及公立幼兒園遠距教學延長至6月5日。國三及高三停止實體課程到畢業典禮前一天，學校畢業典禮原則採線上辦理。

嘉義縣政府下午發布新聞稿表示，嘉義縣5月25日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數為1048人，國中小及幼兒園學生當天確診總數為64人，考量整體疫情且國小學生疫苗持續施打中，為兼顧防疫與學生學習狀況，相關局處開會做出數點決議。

教育處長李美華指出，第一點決議是高中以下學校及公立幼兒園於5月30日至6月5日持續停止實體課程，採遠距教學模式。國三及高三停止實體課程到畢典前一天。學校畢業典禮採線上辦理為原則，如以實體方式進行，則不邀請外賓並以直播觀看典禮過程。

其次，停止實體課程期間，學校應關心學生學習及照顧，學習評量採多元評量方式，家長無法居家照顧學生，學生可以到校學習並供應午餐。

李美華表示，至於私立幼兒園及非營利幼兒園，則自主決定實體課程辦理與否，但建議補習班及課照中心仍採線上教學，有需實體教學應落實防疫工作。（編輯：謝雅竹）1110526

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