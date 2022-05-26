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花蓮秀林鄉景美村山區道路落石 道路封閉搶通

2022/5/26 16:06（5/26 16:16 更新）
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連日降雨，花5線5.5公里處，鄰近景美村三棧橋旁山壁26日發生土石崩落，造成道路阻斷，鄉公所人員在現場設置封鎖線、警示燈，協助管制人車通行，民眾需改道通行。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年5月26日
連日降雨，花5線5.5公里處，鄰近景美村三棧橋旁山壁26日發生土石崩落，造成道路阻斷，鄉公所人員在現場設置封鎖線、警示燈，協助管制人車通行，民眾需改道通行。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年5月26日
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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮縣秀林鄉近日陣雨不斷，花5線5.5公里處，離近景美村三棧橋旁山壁土石崩落，造成道路阻斷，公所人員、警方緊急封閉道路，民眾需繞道進入村落。

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新城警分局今天下午發布新聞資料指出，下午近2時許接獲民眾通報，花5線5.5公里處，靠近景美村三棧橋山壁發生土石崩落，員警到場發現土石幾乎覆蓋路面，路旁樹木也倒落路面。

新城警分局指出，現場員警與秀林鄉公所工作人員立即在現場設置封鎖線、警示燈，協助管制人車通行，等待廠商到場處理，因阻斷路面為景美村聯外道路之一，民眾需改道通行。（編輯：黃世雅）1110526

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