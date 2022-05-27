台南確診創新高 衛生局預測一週內趨緩

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（中央社記者張榮祥台南27日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延，台南市今年迄今確診逾7萬7000例，市府衛生局今天認為半數感染者卻無症狀，全市染疫應有15萬人，預期染疫數一週內可望趨緩。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增7376例，創下新高，顯示疫情更嚴重，或以往有人快篩陽性卻未做核酸檢測（PCR），如今快篩陽性視同確診才提高數據。

台南市政府衛生局長許以霖表示，台南市今年迄今確診7萬7868例，占總人口4.2%，但因半數感染者卻無症狀，全市染疫應有15萬人，預期染疫數一週內可望趨緩。許以霖同時呼籲提高疫苗覆蓋率，加強防護力。

成大醫院感染控制中心主任陳柏齡說，當下台灣疫情不像英國、美國等指數爆炸型直線上升，而是緩步上升，讓醫療院所有應變時間，否則醫療量能無法應對。

陳柏齡表示，這2天觀察，不少人自動自發將輕中重症分流，以降低醫療院所壓力。（編輯：黃世雅）1110527