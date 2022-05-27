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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包2/264

中國附醫誤植44人PCR報告 院方發聲明致歉

2022/5/27 17:38（5/27 18:04 更新）
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有44人經中國醫藥大學附設醫院（圖）PCR檢測後，檢查COVID-19為陰性卻誤植為陽性。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
有44人經中國醫藥大學附設醫院（圖）PCR檢測後，檢查COVID-19為陰性卻誤植為陽性。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府今天表示，有44人經中國醫藥大學附設醫院PCR檢測後，檢查COVID-19為陰性卻誤植為陽性，院方發現錯誤後立即通報並修正，也發聲明針對受影響的民眾與家屬致歉。

台中市政府今天發布新聞稿表示，衛生局昨天晚間接獲醫院通報後即積極介入了解，醫院發現誤植後，第一時間向主管機關通報，並彙整相關名單、確認後陸續逐一致電向民眾說明溝通，並提供協助。

台中市政府表示，近期因國內本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，PCR檢驗需求大增，實驗室檢驗量大增，醫事人員皆非常疲憊且辛苦，醫院已分別致電民眾解釋與說明。

市府指出，44名個案中，有2人表達需要開立證明，方便回歸職場，其餘人都能接受；另由於醫院第一時間發現問題，僅有零星個案正進行居家照護評估，其餘尚未開始進行正式流程，雖過程中產生疏漏，但醫院也負起責任面對問題，妥善解決，並取得諒解。

中國附醫今天下午發布聲明稿指出，院內檢驗醫學部發現後，主動通報台中市衛生局與衛福部疾病管制署，第一時間配合修正雲端病歷、健康存摺與法傳系統報告。並對本次受影響的民眾，或陪病家屬主動通知說明，均獲病人與家屬的理解和包容，也主動為其中2人提供陰性報告證明，以助順利返回工作崗位。

院方同時召開團隊會議，針對實驗室與相關流程進行改善，因本次異常事故造成民眾與家屬的不便，深表歉意。（編輯：郭諭儒）1110527

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