康寧大學董事長人選未變 教部認為有爭議盼再斟酌

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（中央社記者陳至中台北27日電）康寧大學日前選出吳慶堂擔任董事長，但教育部認為人選過去曾有爭議，發函要求「再酌適當人選」。康寧大學上週再發函，人選並未改變，而教育部仍希望審慎斟酌。

教育部於民國109年以康寧大學董事會未完成捐資承諾為由，向法院聲請解除全體董事職務獲准，然而康寧董事會向法院提出抗告成功，回復董事資格。

教育部提出再抗告，但在法院裁定前，康寧董事會於今年2月11日將承諾捐資的剩餘新台幣1.4億元匯入學校帳戶。教育部以解除全體董事職務理由已不存在，向法院聲請撤回再抗告。

歷經解散再回復的康寧董事會，選出由吳慶堂擔任董事長，將人事案送到教育部。不過教育部於4月底函文，要求「再酌適當人選」。

康寧大學主任秘書傅木龍今天接受中央社記者電訪表示，據他瞭解，學校已於上週再度發函教育部，解釋校園環境改善措施、南部校區資產運用，以及斯里蘭卡學生權益相關事項，並認為教育部相關要求都已回應，且董事會已努力籌措出1.4億元經費，並依法選出董事長，希望教育部盡快核定。

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對於董事長人選爭議，教育部高教司今天以文字回應中央社解釋，私校董事會推選出新任董事長，依私立學校法規定須報主管機關核定，因此除了法令已明定禁止擔任董事長的消極資格外，主管機關也應針對人選合適性審酌核定。

教育部指出，董事長對外代表學校法人，相較於擔任一般董事須受更高標準的檢視，衡酌人選過去相關爭議情形，仍請康寧大學審慎斟酌是否適宜擔任董事長。教育部目前還未正式函文康寧大學。（編輯：唐聲揚）1110527