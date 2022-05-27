安心採買慶端午 經部：市場磅秤合格率達99.9%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北27日電）端午節將至，各地採買需求高，經濟部標準檢驗局今天表示，為確保消費者交易使用磅秤計量準確，已完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9%，民眾可以安心採買。

經濟部標準檢驗局今天透過新聞稿表示，已針對全國傳統市場、量販超市、賣場等187個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查6284台磅秤，合格6283台，不合格1台，這台磅秤超出檢查正公差，也就是消費者吃虧；檢查不合格的磅秤已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

標準局表示，廠商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法，處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

標準檢驗局局長連錦漳表示，為確保磅秤交易準確，標準局持續實施全國各地市場磅秤檢查，同時呼籲民眾在市場購物時，若發現交易磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單，或疑似斤兩不足情形，可向標準局或所屬各分局申訴檢舉，將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。（編輯：林興盟）1110527