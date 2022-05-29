劉孟捷辦鋼琴獨奏會演繹蕭邦 6/4衛武營登場

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「夜．語錄–劉孟捷鋼琴獨奏會」6月4日將在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，鋼琴家劉孟捷（圖）將帶來整場鋼琴詩人蕭邦的樂曲，透過4首敘事曲與精選夜曲，探索人類情感。（劉孟捷提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）年少時大放異彩，卻在演奏事業漸登巔峰之際突患重病的鋼琴家劉孟捷，不向命運屈服，經過復健、治療後，奇蹟恢復健康，重返舞台。6月4日將在衛武營舉辦「夜、語錄！」鋼琴獨奏會。

繼2021年的「巡禮之年」獨奏會後，劉孟捷透過新聞稿宣布，將預定6月4日晚上7時30分在衛武營國家音樂廳舉辦「夜、語錄！」鋼琴獨奏會。

去年劉孟捷演繹整場李斯特曲目，抒發因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐而沉澱且體悟生命後與音樂的共鳴；今年劉孟捷將帶來整場蕭邦的音樂，透過4首敘事曲與精選夜曲探索人類情感，與愛樂者進行一場心靈饗宴。

劉孟捷出生於高雄，曾就讀於高雄鹽埕國小及台北師大附中國中部音樂班，14歲獲得亞太少年鋼琴大賽冠軍，受國際樂壇矚目，隨即負笈美國柯蒂斯音樂學院學習，一畢業即獲聘留校任職，並展開演奏生涯，前途一片看好。

但就在25歲演奏事業漸登巔峰之際，突然一場大病，幾乎毀了他的人生，免疫系統罕見疾病攻擊身體，侵蝕全身的肌肉、皮膚、關節和心臟等組織，造成癱瘓在床住院1年多，體重從70公斤掉到30公斤，醫生一度宣告存活機率渺茫。

劉孟捷不向命運屈服，雙親也飛越萬里照顧，再加上自己堅毅的決心、毅力，終於通過重重難關，奇蹟似恢復健康，其中一根手指還植入鋼釘，出院不到1年重返演奏生涯，繼續活躍於舞台上。

病癒後的劉孟捷還曾獲頒艾維理費雪職業大賞及費城音樂基金會職業成就獎等美國古典樂壇2項大獎，再創演奏生涯高峰，也成為鋼琴界知名勵志故事。（編輯：黃世雅）1110529