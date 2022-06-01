各地溫暖偏熱 注意午後局部大雨

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（中央社台北1日電）中央氣象局指出，今天鋒面逐漸北抬至東海南部，台灣附近為西南風環境，各地多為多雲到晴可見陽光的天氣，體感溫暖偏熱，但清晨至上午因西南風影響會有些對流從海面移進陸地，使中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨出現。

氣象局特別提醒，午後因熱力作用，在大台北、宜蘭及花蓮地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨的可能，預估也有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，因西南風帶來溫暖空氣，夜晚清晨各地溫度約攝氏24到28度，感受較溫暖，而白天高溫北部、東北部及東部為31、32度，中南部及東南部約33至35度，體感較為悶熱，尤其中南部近山區平地及台東地區溫度可能更高一些，中午前後應注意防曬並多補充水分。

另外，苗栗以北及東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區有較強陣風，請注意安全；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位下風處，污染物稍易累積；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：黃世雅）1110601