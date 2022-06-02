腦癌女童確診日遭漏報 鄭文燦：已協助到院治療

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市一名罹患腦癌的6歲潘姓女童，確診後疑因通報狀況失誤，癌療時程得延期。桃園市長鄭文燦今天表示，衛生局已協助判定女童是5月13日確診的舊案，並安排女童到醫院治療。

女童家長今天下午也在臉書發文表示，感謝各界協助，女兒已經可以在今天到北榮進行相關療程。

潘姓女童的家長昨天在臉書發文表示，女兒去年10月罹患腦癌四期，原訂要在5月20日到台北榮民總醫院進行硼中子捕獲治療，卻在5月12日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），5月13日採線上掛號領藥，並請診所通報確診案例，在家期間使用政府的健康益友APP做登錄。

女童家長表示，他們在14天後解隔離，女兒到醫院要進行癌症治療時PCR陽性，這才發現5月13日做的視訊看診、APP登錄並沒有完成，因此醫院認定確診日是5月30日，後續治療恐全部泡湯。

女童家長表示，一個簡單通報的狀況失誤，造成了無法彌補的蝴蝶效應，女童目前已出現癌症相關症狀，希望政府幫忙開立5月13日女兒的確診證明，讓她能順利進行後續癌療。

鄭文燦昨天即在臉書上回覆這名爸爸表示，目前已由衛生局與當初執行視訊診療的診所確認5月13日的就診狀況，衛生局也會協調榮總照原定日期進行癌症治療。

鄭文燦今天上午出席行程後接受媒體聯訪表示，經衛生局協助判定，女童是5月13日確診的舊案，因此入院的PCR就算是有驗出陽性，仍屬於確診後陰陰陽陽的階段，並不會當作是新的確診個案，因此仍可以進行後續的醫療方案。（編輯：李錫璋）1110602