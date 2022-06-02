響應世界環境日 環署推指定商品送綠點

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（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天表示，為響應每年6月5日「世界環境日」，自5日至15日，民眾至指定量販店、便利商店、網購平台購買4大類商品，除享有加碼贈500綠點外，並取得等值新台幣1萬元的綠點抽獎機會。

每年6月5日為「世界環境日」，提醒各界正視環境議題。行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，順應今年世界環境日主題「只有一個地球」（Only one earth），呼籲民眾透過改變消費行為來愛護地球環境，並加碼推出綠色消費贈點活動。

環保署提到，6月5日同時也是環保集點吉祥物─綠寶誕生的日子，因此自6月5日起至15日，隆重推出總獎項價值超過千萬綠點的「生日慶雙響禮」。

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環保署說明，活動期間到全家便利商店、萊爾富、大潤發、愛買、東森購物、環保生活家等環保集點合作通路選購指定食用品、家用清潔、日用產品、辦公文具用品等4大類綠點商品，除了既有的產品點數獎勵，同類商品加碼再贈500綠點，每會員同類商品限得1次加碼贈點。

另外，環保署說，若民眾購足4類商品，可再獲得「100萬綠點」抽獎資格，等值1萬元購物金；得獎名單預計於今年7月10日前公告。（編輯：屈享平）1110602