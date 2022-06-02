原民粽子意義大不同 「阿里鳳鳳」等於愛心便當

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（中央社記者張雄風台北2日電）明天是端午節，原住民族委員會今天在臉書上分享，在原住民傳統飲食中，也有類似「粽子」的食物，如用於祭典的「阿粨」、妻子為丈夫準備的愛心便當「阿里鳳鳳」等。

原民會在臉書表示，在原住民族傳統飲食文化中，也有類似粽子的食物，因不同族群或部落，包裹內餡和使用葉子不盡相同，吃起來的口味也各具特色。

首先，「阿粨」（排灣語qavai、魯凱語abai、卑南語abay）、「吉拿富」（排灣語cinavu、魯凱語cinabu、卑南語inavu），皆是祭典、宴客迎賓的必備料理，也是部落常見的食物，大部分做法是用小米、糯米或芋頭粉將豬肉、魚肉等內餡包著，用假酸漿葉做第一層（這層可以吃），最外面再用月桃葉包起來，最後用麻繩捆綁完成並烹煮後，美味佳餚即可上桌。

「阿里鳳鳳」（阿美語alifongfong）在阿美族的傳統社會中，妻子會準備給外出耕種的丈夫，因此也被稱為「情人粽」，做法是先將採集的葉子去除葉骨跟刺，編織成袋狀，再將糯米、鹹豬肉等內餡放入，經過蒸煮後就成為特別的愛心便當。

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另外，「香蕉飯」（泰雅語yurak innimaw guquh、太魯閣語hlama blbul）是族人上山打獵時常攜帶的糧食，做法為先把香蕉葉剪成方形，在滾水裡燙一下，再將泡好的糯米瀝乾，加入剝皮的香蕉和糖，揉捏混合均勻，鋪在香蕉葉上成長條狀捲起來，蒸煮後即可食用。

與粽子相近的還有「竹筒飯」（泰雅語mami btakan、太魯閣語tutu hlama）是族人為上山方便食用補充體力，衍生出便於攜帶且易於存放的料理，一般會使用孟宗竹或桂竹的製作，取一段一端開口的竹筒，盛入白米、香料、佐料等，開口端加予密封後，置於炭火上烤熟後食用。（編輯：管中維）1110602